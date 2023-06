Sandra Milo in costume a 90 anni? "Tutta filtri e chirurgia": come la insultano

13 giugno 2023 a

a

a

Sandra Milo ha posato in costume a 90 anni per la copertina di Flewid Book. Un’iniziativa, quella della famosa attrice, non fine a se stessa ma per mandare un messaggio positivo. Eppure c’è chi ha avuto il coraggio di criticarla, anche aspramente, e di accusarla di volersi mettere in mostra alla sua età. La Milo ha deciso di fare chiarezza con un lungo post pubblicato su Instagram: “È stato frainteso il messaggio di body positivity che volevamo veicolare nel progetto”.

“Alcuni hanno sollevato una polemica sterile - ha proseguito - riducendo il tutto solo al tema della maturità surrogata, altri mi hanno tacciata di essere un'egocentrica novantenne, tutta rifatta e piena di filtri, che dovrebbe fare solo l'anziana (citazione testuale). Non si fa gli anziani ma si è semplicemente vecchi e la vecchiaia, se vissuta bene, è una gran bella stagione della vita. Mi preme dire che non solo la terza età non è una condizione da subìre passivamente o da nascondere come fosse una vergogna né l'anticamera della morte ma solo una fase della vita che ognuno di noi attraversa con spirito più o meno vivace”.

“Mi rivolgo ora a quelli che mi scrivono che dovrei fare solo la pensionata e badare ai nipoti - ha aggiunto - lasciando spazio alle nuove generazioni (beninteso, nessuno glielo vuole togliere): io sono stata solo un mezzo, un tramite, come rappresentante della terza età, attraverso il quale rivendicare il diritto di essere riconosciuti e accettati dalla famiglia, dalla società, dall'altro da sé, dalle istituzioni, dal sistema giuridico. Non bisogna essere necessariamente giovani, magri, bianchi, eterossesuali, privi di disabilità per sentirsi parte di un tutto. Noi siamo, noi contiamo e questo ci deve essere concesso. Il mondo non si divide in categorie, in compartimenti stagni nei quali relegare chi è diverso, nella migliore accezione del termine, da noi. Aprite la mente!”.