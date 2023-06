Barbara d'Urso, Del Debbio la gela: “Ora piangi”. Lei resta senza parole

Roberto Tortora 14 giugno 2023 a

Non solo buoni sentimenti e ricordi affettuosi. Nello speciale imbastito da Mediaset nelle ultime quarantotto ore per omaggiare Silvio Berlusconi ci sono stati anche momenti di tensione. Uno su tutti, quello tra Paolo Del Debbio e Barbara d’Urso. Il primo si è collegato con la conduttrice, che era nello studio di Pomeriggio 5 a Milano e la d’Urso si è unita, ovviamente, al coro di voci che hanno raccontato il proprio rapporto con l’ex-premier ricordandone alcuni aneddoti. Alla fine del suo intervento, però, Del Debbio è stato spiazzante e ha rivolto parole alla collega che non sono passate sotto silenzio e hanno scatenato una reazione facciale evidente nella d’Urso: “Appena si passa al servizio sei autorizzata a piangere quanto vuoi, perché l’hai trattenuto durante tutta l’intervista e ora lo puoi fare liberamente”.

Le intenzioni del conduttore di Dritto e Rovescio erano probabilmente buone, ma la forma non è piaciuta a chi era all’ascolto e nemmeno a Barbara d’Urso che non è riuscita a nascondere il suo disappunto e nel suo viso è apparsa un’espressione a dir poco basita, senza parole.

Il video è diventato subito virale ed ha subito scatenato una pioggia rovente di critiche e un utente, sui social, ha preso le difese della donna: “Ma perché la trattano tutti a pesci in faccia poverina, lei potrebbe condurre i talk di Rete 4 ma voi non potrete mai inventare le cinque sfere ricordatevelo”. In molti hanno trovato il commento del giornalista irrispettoso sia per il momento di dolore sia nei confronti della d’Urso che, in quel momento, era lì per dare un ricordo di Berlusconi dopo la sua morte.