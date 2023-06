Cartabianca, Corona: "Funerali e lutto di Stato?", sinistra fatta a pezzi in tv

Roberto Tortora 14 giugno 2023 a

a

a

Anche nel momento del dolore, del cordoglio e del ricordo per la morte di Silvio Berlusconi, in certi salotti televisivi “fintobuonisti” della sinistra non ci si risparmia nell’alimentare le polemiche per un’iniziativa dovuta e per nulla dannosa come quella del governo di annunciare il lutto nazionale in occasione dei funerali in Duomo del Cavaliere. Uno di questi è Cartabianca, talk di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer. In quest’occasione, però, è uno dei suoi ospiti storici a dare una bella lezione di comportamento proprio alla sinistra ed è Mauro Corona.

Lo scrittore e alpinista è intervenuto con forza nell’approvare la decisione delle istituzioni ed ha avuto un gesto carino nei confronti di Berlusconi, per il quale ha realizzato un mazzo di fiori, spegnendo ogni inutile fuoco di polemica delle ultime ore: “Ho realizzato dei fiori per Berlusconi, mi spiace molto per la sua morte e dispiacerà anche ai nemici sapere che Berlusconi non c’è più. Chi l’ha sempre criticato ora dovrebbe stare in silenzio. C’è gente che ne ha approfittato solo per parlare di sé. Il lutto nazionale non fa male a nessuno, se il governo ha deciso così a me sta bene. È giusto averlo concesso a Berlusconi”.

Del Debbio gela Barbara d'Urso: “Ora piangi”. Lei resta senza parole



Corona, a dimostrazione delle sue intenzioni genuine e della sua signorilità, si è poi soffermato nel ricordo anche di Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi (anche lui ex-premier), scomparsa a 76 anni: “Oggi porgiamo il nostro abbraccio di affetto anche a Romano Prodi per l'improvvisa morte della moglie Flavia”. Infine, anche una lezione di vita per il “one man show” di Bianca Berlinguer, che ha dato il proprio parere anche sulla notizia dei bambini sopravvissuti dopo 40 giorni nella giungla in Colombia: “Io ho sempre proposto nelle scuole di mandare guide alpine, boscaioli e contadini per insegnare ai bambini a fare il fuoco e a conoscere la natura”.