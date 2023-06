Alfonso Signorini su Berlusconi: "Ecco la sua unica colpa"

14 giugno 2023 a

“Ricordava con amarezza tutte le ore (e i soldi) spesi per avvocati, per difendersi da accuse spesso infondate, come hanno dimostrato i tanti processi che lo videro coinvolto, e calunniose”: Alfonso Signorini lo ha scritto a proposito di Silvio Berlusconi nel suo editoriale sul settimanale Chi.

Secondo il conduttore del GfVip, l’unica colpa dell’amico scomparso sarebbe stata quella di aver dato la fiducia alle persone sbagliate: "L’unica colpa di cui si poteva accusare Berlusconi era di essersi fidato di persone che non meritavano la sua amicizia e la sua fiducia”. Anche se poi ha sottolineato che il Cav “l’ha fatto per bontà, per altruismo”.

"Era un italiano vero e lo è stato fino all’ultimo”, ha continuato Signorini, che non ha nascosto come il fondatore di Mediaset fosse per lui un vero e proprio padre, una persona che lo ha sostenuto in tutti i momenti difficili della sua vita. Infine, il conduttore ha rivelato che Berlusconi guardava spesso le dirette del GfVip e che talvolta gli consigliava di cambiare la cravatta. “Anche nel corso dell’ultima edizione un giorno mi ha chiamato in diretta - ha raccontato -. Mi ha detto: ‘Tu hai uno stile istituzionale. Non posso vederti così scamiciato. Fai il bravo, ricordati sempre che sei su Canale 5′”.