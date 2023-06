Bonolis e Bruganelli assenti? La foto svela dov'erano durante i funerali del Cav

14 giugno 2023 a

C'erano i più noti e affezionati presentatori e presentatrici Mediaset ai funerali di Silvio Berlusconi che si sono tenuti oggi pomeriggio 14 giugno in Duomo a Milano: Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Barbara d’Urso, Lorella Cuccarini, Alfonso Signorini, per citarne solo alcuni. Ma non erano però presenti Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, i quali si sono recentemente separati. La loro assenza ha scatenato il popolo social che si è chiesto per quale ragione i due fossero assenti.

La risposta è arrivata a stretto giro. Quando Sonia Bruganelli ha pubblicato una stories sul suo profilo Instagram in cui mostra lo studio in cui sta registrando Ciao Darwin, con i funerali del Cavaliere sui maxi schermi e la scritta. "L'unico modo per essere lì…" con un cuore nero. Insomma la (ex) coppia non è potuta andare a Milano per le esequie per impegni di lavoro.

Peraltro oggi è anche il compleanno di Paolo Bonolis, che compie 62 anni. La Bruganelli ha quindi postato le foto della festa e della torta sulla quale c'è scritto: "Auguri Papà". Nella didascalia ha poi fatto notare che c'è una candelina spezzata e si è chiesta il motivo: "Quella candelina spezzata mi incuriosisce molto…". Pare che dietro questo gesto ci sia una tradizione nordeuropea secondo la quale per far avverare un desiderio si deve rompere appunto una candelina...