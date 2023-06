Barbara D'Urso, "ma parliamo di...". La badilata subito dopo i funerali

Roberto Tortora 15 giugno 2023 a

Ai funerali di Silvio Berlusconi sono intervenute circa duemila persone, le sole che potevano entrare all’interno del Duomo di Milano. Familiari, amici stretti, colleghi, personalità delle istituzioni italiane e straniere e del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra queste, non poteva mancare ovviamente Barbara D’Urso, subito attaccata da Selvaggia Lucarelli per il suo omaggio al Cavaliere a margine delle esequie. La giornalista del Fatto Quotidiano ha riproposto il video della conduttrice Mediaset su Instagram e ha così commentato: “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”. Chiara e palese la stoccata della giornalista, che ha reputato il racconto della d’Urso una autocelebrazione di sé piuttosto che un ricordo sentito del fondatore di Fininvest e di Forza Italia.

Nello specifico, queste erano state le parole del volto di punta di Pomeriggio Cinque: “Io lo chiamavo Silvio, lui mi chiamava Barbara, conoscendomi da piccolina. Una delle cose divertenti che posso raccontare è una delle ultime serate che ho fatto su Canale 5. Lui mi chiamò la mattina dopo: “Signora d’Urso, le vuole parlare il presidente”. Io dico: 'Silvio, che c’è? Non ti è piaciuto quello che abbiamo fatto?'”.

"Lui era sempre molto carino professionalmente nei miei confronti – prosegue la d’Urso - e mi disse: “Sei stata bravissima, come sempre. La più brava di tutte. Secondo me, però, guarda… come ti sei vestita, ieri sera, con quel tipo Chanel e capelli così sciolti. Ecco secondo me stavi meglio nel promo che è stato mandato in onda, avevi la treccia e avevi l’abito lungo per una prima serata su Canale 5. In questo momento mi vestirei in questo modo”. “Vabbè Silvio, non è possibile”, gli risposi. Lui era anche questo”.

Non è l’unica polemica di questi giorni che riguarda Barbara d’Urso, oltretutto, visto che, durante lo speciale del Tg5 su Berlusconi andato in onda subito dopo la sua morte, anche Paolo Del Debbio aveva ironizzato sul modo vanitoso di porsi davanti alle telecamere della conduttrice, in un video che è diventato virale sui social. I fan si sono divisi: c’è chi ha elogiato la stoccata di Del Debbio e chi invece l’ha ritenuta fuori luogo.