Domenica In, la furia di Emilio Fede contro Mara Venier: "Non eri nessuno!"

È un Emilio Fede su tutte le furie quello che si scaglia contro Mara Venier. In una diretta Instagram l'ex direttore del Tg4 sembra non aver preso bene il discorso conclusivo della conduttrice di Domenica In. Qui il volto di Rai 1 ha fatto riferimento alla morte prematura del genero, avvenuta pochi giorni prima della messa in onda. "Un’ultima puntata - l'ha definita la Venier - per me non facile".

Parole a cui non è mancata la reazione a sorpresa, e senza spiegazione, di Fede: "Mhhh… mannaggia la miseria, ricordati Mara che non eri nessuno". Per la Venier non è comunque la prima critica. In molti hanno contestato alla conduttrice la scelta di interviste troppo egocentriche. Che ci sia questo dietro la critica del giornalista? Intanto anche per Fede non è uno dei migliori periodi.

Complice la morte di Silvio Berlusconi. "Mi sento male, sono davvero molto triste - aveva detto intervistato da L'Aria Che Tira -. Silvio è dappertutto, ci mancherà. Mancherà a un Paese che in questo momento ha bisogno di essere forte e unito". E ancora, tra le lacrime: "Il mondo ha perso una persona gentile, amata, intelligente". I due, a detta di Fede, erano molto più che amici, "fratelli".