Michelle Hunziker fa impazzire i fan: il bikini? Occhio al dettaglio

Forse serviva Michelle Hunziker per sconvolgere il cielo di Capri. La showgirl svizzera, diventata da poche settimane una super nonna (sexy), si gode il primo scampolo di vacanze estive regalandosi qualche giorno nel paradiso dell'isola al largo di Napoli.

Le fatiche di Striscia la notizia, a fianco del sodale di sempre Gerry Scotti, appartengono ormai alla "vecchia" stagione televisiva e in attesa di riprendere a settembre la mamma di Aurora Ramazzotti scalda i motori ma soprattutto "si scalda" al sole e incendia i cuori dei follower su Instagram.

Tra le sue storie, la biondissima 46enne di Sorengo stuzzica le fantasie posando da diva in bikini nero, con il suo solito smagliante sorriso. Linee perfette, sensualità, ironia: decisamente, non le manca niente. Il clima è di operosa rilassatezza. Dopo aver ripulito per bene la barchetta con cui è arrivata a Capri, aspirapolvere in mano, ed essersi presa una prima abbronzatura, la Hunziker è scesa sulla terra ferma.

Prima, però, è stata testimone di un evento assai raro e decisamente splendido: dopo un acquazzone è apparso incielo un doppio arcobaleno. "Siamo arrivate a Capri camminando con due arcobaleni, non uno - esulta la conduttrice di Michelle Impossible e All together now-. Sole esprimi un desiderio. Wow! Ma quando ci ricapita qualcosa di così, meraviglioso".