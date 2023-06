Maria De Filippi, "ma sta male?": la foto che toglie ogni dubbio

16 giugno 2023 a

Nessuna vacanza per Maria De Filippi. La conduttrice di Canale 5, finiti i funerali di Silvio Berlusconi, è volata in Sardegna. Ma non per riposarsi. La De Filippi si trova sull'isola per seguire le registrazioni di Temptation Island 2023, che tornerà in prima serata a partire da lunedì 26 giugno.

Nelle foto diffuse da Fanpage.it. Maria si trova in spiaggia, a Santa Margherita di Pula. Con lei che gioca tra la sabbia anche Saki, l’inseparabile bull terrier Staffordshire di Alessio Sakara e Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e inseparabile amica della nota conduttrice. Intanto la De Filippi ha fatto parecchio parlare. Il motivo?

Il look sfoggiato ai funerali dell'ex premier. Nei filmati la si vede al fianco di Silvia Toffanin e della figlia, di fronte a loro solamente i 5 figli di Berlusconi, il fratello Paolo e l'ultima compagna Marta Fascina. Per l'occasione la conduttrice ha indossato un pantalone nero e camicia bianca. Un colore insolito, ma che è subito stato spiegato da Cesara Buonamici durante il collegamento del Tg5 spiega: "Il protocollo dei funerali di Stato vuole che l'abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così". E non solo, perché il suo volto ha creato parecchia preoccupazioni. Molti utenti del web hanno notato che sul viso della conduttrice c'erano pieghe e strane rughe. "Ma sta male?", è la domanda che si sono fatti in tanti. Niente affatto, come ha già dimostrato in Sardegna, la De Filippi è più carica che mai.