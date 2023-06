Francesco Totti fa impazzire Ilary Blasi? Pubblica questo video in diretta

18 giugno 2023 a

Due leggende in un solo stadio. Si tratta di Francesco Totti, prima leggenda, allo stadio Olimpico per il concerto di Vasco Rossi, seconda leggenda. Un concerto imperdibile, anche per il Pupone, che si è presentato all'evento insieme a Noemi Bocchi, la sua nuova compagna.

E Totti ha raccontato la sua presenza al concerto di Vasco sui social, con una diretta Instagram proposta durante il brano Ogni Volta. Una canzone d'amore, una delle più belle e famose di Vasco, vissuta proprio al fianco di Noemi. E chissà cosa ne ha pensato Ilary Blasi. Una canzone d'amore, forse, dedicata anche alla Roma, nello stadio in cui il Pupone è stato per lunghi anni il re.

L'ex capitano della Magica, come detto, ha mostrato durante la diretta Noemi Bocchi, che lo baciava con affetto, ma anche Ultimo, insieme a loro per godersi Vasco. A chiudere il gruppo, anche una nutrita schiera di amici.