Francesca Neri e Claudio Amendola, "il tradimento" e "ora la verità": parole esplosive

Un tempo la coppia più invidiata del mondo del cinema, ora separati e con vite completamente nuove. Stiamo parlando di Francesca Neri e Claudio Amendola. Tra i due, chi spesso ha parlato della rottura del rapporto è stato lui, ma ora anche l’attrice dice la sua, a conferma che il periodo buio è alle spalle: “Dopo la separazione sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà”. Dichiarazioni che la Neri ha rilasciato al programma radiofonico I Lunatici. Dopo oltre trent’anni di unione, la fine della storia con Claudio Amendola è avvenuta la scorsa estate, ma annunciata solo a ottobre. Le parole dell’attrice trasudano una sofferenza che, forse, non è ancora tramontata. Traspare il suo sentirsi ferita per il "tradimento" dell’ex-marito.

Anche Claudio Amendola, però, ha sofferto per la fine dell’amore con la sua ex: “La vita è bizzarra, strana, non credevo di poter interrompere la storia con Francesca, poi è successo. Sarà sempre la pagina, il libro più importante della mia vita. Sono dispiaciuto di non esserci riuscito, di non aver mantenuto il nostro patto”. Una coppia conosciutasi sul set e innamoratasi quasi subito. Poi le crisi, una nel 2003 profonda.

Dopo, però, è arrivato addirittura il matrimonio, a New York nel 2010. Ma il momento più duro è stato caratterizzato dalle malattie, prima per Amendola, poi soprattutto quella invasiva della Neri che è arrivata al punto d’intolleranza più alto, con pensieri suicidi. La pandemia sembrava averli riavvicinati un attimo, ma non è durato. Ora sia Claudio sia Francesca possono ritrovare la felicità o, quantomeno, la serenità.