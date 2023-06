Bianca Balti e il re di Hollywood, il gossip dell'anno: beccata così in discoteca

20 giugno 2023 a

Una foto che potrebbe rivelare il gossip dell'estate. Una foto davvero clamorosa che arriva direttamente dalla Versilia, dal Beach Club di Cinquale, provincia di Massa, uno dei locali più celebri della zona. Bene, la foto ritrae fianco a fianco, in atteggiamenti assai intimi, Bianca Balti e Leonardo Di Caprio, la super-modella italiana e la super-star del cinema a stelle e strisce.

Una serata insieme in discoteca in compagnia di amici: lo yacht che ospita Di Caprio, infatti, è ormeggiato proprio al largo del Cinquale, nei pressi del Beach Club. L'attore si trova in Toscana per un evento di Pitti Immagine Uomo e, insieme al collega e amico Tony Maguire, si è anche palesato agli Uffizi di Firenze per una visita. Dunque la festa, il party, la discoteca con Bianca Balti.

Una conferma arriva da Federico Bertilorenzi, uno dei proprietari e manager del Beach Club, che a Repubblica ha spiegato: "Nel pomeriggio siamo stati contattati dall'entourage di Di Caprio e ci siamo preparati all'accoglienza lavorando sulla logistica. Abbiamo riservato un'intera area in esclusiva blindata dalla sicurezza per tutti gli ospiti che si sono fermati per quasi tre ore nella disco, ballando e bevendo tequila, per poi salire sul tender che li aspettava all'interno del nostro porticciolo per fare ritorno sul grande yatch stazionato in mare di fronte al locale", ha concluso il suo racconto. E chissà, magari tra Bianca e Leonardo...

