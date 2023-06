Benji, "mi lavo per la prima volta dopo 30 giorni": dietro alla foto una storia inquietante

20 giugno 2023 a

"Oggi sono 30 anni. E onestamente, fino a poco tempo fa, non ero nemmeno sicuro di arrivarci": inizia così lo sfogo del cantante Benjamin Mascolo, ex del duo Benji e Fede, su Instagram. L'artista ha parlato di un periodo difficile della sua vita: "Una serie di abitudini molto sbagliate mi aveva avvicinato troppo a una parte buia di me, che purtroppo esiste e che sto imparando a gestire".

Mascolo, poi, ha confessato il desiderio di volersi autodistruggere, nato dopo aver deluso persone importanti per lui: “Sentivo solo di voler sparire. Sono arrivato a non alzarmi da letto per giornate intere”. Poi riferendosi all'immagine messa a corredo del post - uno scatto che lo ritrae immerso in una vasca da bagno - ha scritto: "Nella foto del post, scattata solo qualche mese fa, mi stavo lavando per la prima volta dopo 30 giorni".

"Quando ricevevo un messaggio con la domanda 'dove sei finito?' da un familiare, un amico, un collega, provavo prima vergogna, e subito dopo un piacere tossico... stavamo finalmente rimanendo soli io e la mia voglia di non vivere", ha aggiunto Benji. Che poi però ha visto la luce in fondo al tunnel grazie a un gruppo di persone che gli è sempre rimasto accanto: “I primissimi passi ho ricominciato a muoverli per loro”. Infine, a chi magari sta attraversando le sue stesse difficoltà ha augurato di avere tanto coraggio: “È dentro di voi e ne avete molto di più di quello che pensate”.