Cristina Scuccia, la gola profonda vuota il sacco: "So chi ama"

Emergono nuovi dettagli sulla love story misteriosa di Cristina Scuccia. A raccontarli ci pensa Marco Mazzoli, trionfatore indiscusso de L’Isola dei Famosi 2023. Lo speaker radiofonico si sofferma sull'ex suora e spiega: "Lei ha vissuto due carceri. Il primo era il convento da cui è scappata perché non ha mai smesso di credere in Dio ma la chiesa l’ha delusa, se avrà voglia racconterà la sua brutta esperienza".

Ma il convento non è stato la sua sola gabbia. "Poi all’Isola aveva voglia di esternare il suo amore ma aveva paura di deludere la mamma che è molto religiosa. Io so di chi si parla ma è giusto lo riveli lei". Sulla sua esperienza in Honduras in molti hanno avanzato dubbi. In particolare i telespettatori di Canale 5 si sono chiesti se l'ex naufrago abbia attuato qualche strategia.

Ma alla domanda rivoltagli da Leggo nega tutto: "Non te lo consente proprio il gioco. Io mi ero messo d’accordo con la radio e la mia famiglia che avrei detto 'Mi piace l’Averna' e loro mi avrebbero tirato fuori. Lo dicevo a ogni puntata ma poi non succedeva nulla". Ed è andata bene così visto che Mazzoli è riuscito ad andare in fondo alla trasmissione condotta da Ilary Blasi e a vincerla.