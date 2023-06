Diana Del Bufalo, la rivelazione dolorosa di Ruffini: "Eravamo a cena..."

22 giugno 2023 a

a

a

Paolo Ruffini torna a parlare della sua ex Diana Del Bufalo. L'attore smentisce dunque la versione della collega e spiega: "È stata una storia d’amore bella e semplice", ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi. "La cosa incredibile è che un giorno siamo andati a cena e lei mi ha detto semplicemente ‘Non me la sento più di stare insieme a te. Io l’ho accettato ed è finita. Siamo stati molto male entrambi".

Dopo le corna, Ruffini umiliato. "Diana Del Bufalo pazza d'amore" Nuovo uomo: occhio, intreccio vip

Eppure i loro rapporti non sarebbero precipitati: "Penso che sia una ragazza fantastica e sono felicissimo che stia coronando quello che mi aveva sempre detto, ovvero fare musical". Tra i due ci sarebbe un profondo legame, tanto che Ruffini è andato a vederla in ‘7 spose per 7 fratelli’ portandole un bel mazzo di fiori e lei ha apprezzato. E sulla vita che per Diana è proseguita l'attore ha detto chiaro e tondo: "So che è fidanzata, sono contentissimo".

Paolo Ruffini dopo la rottura con Diana Del Bufalo: il mistero sulla nuova fiamma

Una versione quella di Ruffini che però stride con quanto raccontò l'attrice. All'epoca dei fatti Diana disse che il suo compagno aveva avuto un rapporto al di fuori della coppia e quindi, che era stata tradita. L'amante sarebbe stata Vanya Stone, una formosa tatuatrice romana di 30 anni, candidata (poi esclusa) al programma La pupa e il secchione di cui proprio Ruffini era conduttore.