La Pupa e il Secchione, "pronto il contratto": indiscreto, chi conduce insieme a Francesca Cipriani

La Pupa e il Secchione si farà. Prossima stagione ai nastri di partenza con la super coppia Francesca Cipriani e Andrea Pucci: una spifferata che arriva alle nostre orecchie. Sembra, infatti, che ai piani alti di Cologno Monzese siano già pronti i controlli per la super Cipry e per il comico (che prende il posto di Paolo Ruffini). La scorsa edizione è stata un vero successo di ascolti e il Biscione, da rumors, non vuole rinunciare alla Cipry. A proposito: da poco è tornata a Milano dopo una vacanza (tutta al femminile) in Sardegna insieme ad Elena Morali ed altre amiche. Tra poche settimane sarà alle prese con le registrazioni del programma che tanti anni fa l’ha vista protagonista come concorrente.

