Ylenia Carrisi, la foto straziante di Romina Power: "Mi appare il tuo viso"

Il dolore non è ancora passato. La scomparsa di Ylenia Carrisi ha lasciato ferite profonde in Romina Power. La mamma di Ylenia non ha ancora abbandonato l'idea di ritrovare sua figlia scomparsa nel nulla più di 20 anni fa. Un caso e un mistero che ancora oggi non trovano risposte. Una vicenda, quella di Ylenia, che ha messo a dura prova anche il rapporto tra Romina Power e Al Bano Carrisi.

I due poi negli anni hanno deciso di separarsi per intraprendere nuove strade. E quel dolore da madre spesso riaffiora e si fa sentire anche sui social. Infatti in queste ore sta facendo il giro del web un post proprio di Romina Power dedicato alla figlia Ylenia: "Ylenia, il tuo bel viso appare improvvisamente nella mia mente come i raggi del sole appaiono dietro le nuvole nel cielo. Dove sei amore mio?".

Parole strazianti che hanno emozionato e non poco i follower di Romina Power. In pochi minuti sotto il post della cantante sono arrivati messaggi di affetto per cercare di alleviare il dolore di una madre che da anni non sa più niente della figlia. Al Bano ha imparato a declinare la rassegnazione e per lui il caso Ylenia, seppur nel dolore, è un capitolo chiuso. Non è così invece per Romina Power che combatte ancora per avere la verità sulla figlia.