Laura Pausini, "farsi il c***o!". Bufera sul palco di Italy Loves Romagna

Urla e piange, Laura Pausini, travolta dall'emozione sul palco di Italy Loves Romagna, il grande concerto-evento per le vittime dell'alluvione che ha messo in ginocchio la sua Romagna lo scorso maggio. La popstar di Solarolo era forse la più attesa per la serata al Campovolo di Reggio Emilia, andata in onda su Rai 1 sabato sera, proprio per la prevedibile carica emotiva della sua performance.

Artista giramondo, amatissima in tutta l'America Latina, la cantante rivelatasi giovanissima a Sanremo con La solitudine, prima di decine di hit in oltre 30 anni di carriera, è sempre rimasta legatissima alla sua terra. E le parole pronunciate dal palco lo confermano: "Questo amore lo ho imparato qui, nelle strade dove sono cresciuta, nelle strade dove tanti di voi hanno imparato a diventare emiliano romagnoli… a fare quella cosa lì, quella che si è vista di nuovo in tv poco fa, cioè quando avete pulito le case cantando Romagna Mia, quando avete avuto coraggio di aiutarvi tra di voi, tra di noi. Voglio salutare i miei compaesani, la musica è in prima fila, è sempre la prima a rispondere, ma non basta. Ora inizia la cosa più difficile. Grazie a tutti coloro che hanno aiutato".

Quindi, urlando e piangendo, ha continuato: "Io sono nata qui, non posso dare molto, ma voglio essere presente, con voi, perché io sono di voi, da sempre. Questo coraggio che mi avete dato per girare il mondo ce l’ho perché sono romagnola, perché bisogna farsi il c***lo, perché quando hai una possibilità devi andarla a prendere e questo a me lo ha insegnato la mia terra". Parole che hanno scatenato il caos sui social: parte dei telespettatori che seguivano il concerto in diretta hanno infatti giudicato l'intervento della Pausini esagerato, troppo teatrale e in un certo senso aggressivo.