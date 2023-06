Nunzia De Girolamo, confessione scomoda: "Da chi sono arrivate le cattiverie più grosse"

26 giugno 2023 a

Nunzia De Girolamo ospite di Serena Autieri a Unomattina Estate, nella puntata di oggi 26 giugno, ha parlato di donne: “Dobbiamo imparare a fare squadra, cosa che gli uomini già fanno. Non so se la ragione per la quale non siamo ancora riuscite a farlo è di natura culturale: abbiamo impiegato più tempo per avere protagonismo e indipendenza e per raggiungere i vertici. È come se non fossimo abituate a fare squadra e, di conseguenza, diffidenti verso ciò, ma se provassimo a fare squadra e aiutarci fra di noi, avremmo ancora di più un ruolo nella società".

Quindi la conduttrice di Ciao Maschio rivela: "Devo ammettere, purtroppo, che spesso le cattiverie più grosse arrivano proprio dalle donne, almeno nel mio caso è stato così", cattiverie che appartengono però, precisa Nunzia De Girolamo, alla sua "precedente vita", quindi alla sua esperienza politica.

E sul marito Francesco Boccia, del Pd, dice che "lui proprio non sa ballare. Se ha altri pregi? Li sto ancora cercando! Scherzo ovviamente, Francesco ha così tanti pregi che impiegherei troppo tempo per elencarli. Lui mi è sempre stato accanto anche nei momenti più difficili e l’ha fatto non in modo drammatico".

La De Girolamo condurrà la nuova edizione di Estate in diretta in coppia con Gianluca Semprini: "A differenza di Ciao Maschio, a Estate in diretta intervisterò anche donne […] Avremo ovviamente spazi di cronaca nera ma anche cronaca bianca", annuncia.