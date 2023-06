Andrea Delogu, "le sue forme...": la foto fa impazzire l'Italia

26 giugno 2023 a

a

a

Andrea Delogu stupisce ancora i suoi fan. Alla Tim Summer Hits si è presentata in una forma smagliante che ha lasciato davvero senza parole tutti i suoi follower. La prima puntata della manifestazione musicale è andata in onda ieri sera, domenica 25 giugno, e ha visto alla conduzione come detto c'era Andrea Delogu affiancata da Nek, al secolo Filippo Neviani. Il look audace della Delogu ha davvero colpito tutti.

Semplice ed elegante, un vestito che ha sottolineato le forme della Delogu e tutto il suo essere affascinante in serate come queste con il pubblico delle grandi occasioni. Durante la prima puntata della kermesse la conduttrice ha scelto di indossare un abito nero corto cut-out e con le maniche lunghe ai gomiti.

"Io vado a letto. E lui...": Andrea Delogu, la confessione spiazzante sul baby-fidanzto

A rendere il look più sensuale, una scollatura tondeggiante che ha sottolineato le curve del seno. Ma non finisce qui, un fermaglio dorato ha impreziosito l'outfit della Delogu. Anche durante le scorse edizioni della kermesse, la Delogu, aveva scelto di indossare look davvero fuori dal comune che hanno sempre messo in mostra il suo fascino che non teme il passare del tempo. E per chiudere ai piedi i sandali: color fucsia, un tocco di grinta a un look davvero mozzafiato.