Amadeus, la rivoluzione è totale: le due (impensabili) donne al suo fianco

Chi affiancherà Amadeus sul palco dell'Ariston nella prossima edizione di Sanremo? Stando a un'indiscrezione riportata dal quotidiano Domani, in lizza ci sarebbero due conduttrici televisive e radiofoniche, Andrea Delogu ed Ema Stokholma. Due nomi che a quanto pare piacerebbero molto anche al pubblico. Tutti positivi i commenti degli utenti su Twitter: “Sarebbero super adatte e mi auguro che possano essere loro”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Finalmente”. E ancora: “Sarebbe meraviglioso”, “Ma magari!”, “Faccio il tifo assolutamente”. Intanto, proprio pochi giorni fa, Amadeus è tornato a parlare della prossima edizione del Festival, che lo vedrà ancora al timone.

Ospite del Tg1 Mattina Estate, il conduttore ha confermato che questa sarà la sua ultima edizione di Sanremo per un po’ di tempo, spiegando che cinque edizioni, una dietro l’altra, sono tante. Non ha negato, però, che potrebbe fare ritorno su quel palco tra qualche anno. Sempre in questa occasione, Amadeus ha assicurato anche che questa sarà un’edizione diversa dalle precedenti. In ogni caso, da qui all'anno prossimo, quando andrà in onda Sanremo 2024, saranno sicuramente ancora tante le indiscrezioni sulla kermesse. Dunque, non resta che attendere per scoprire anche chi saranno i cantanti in gara, gli ospiti e i co-conduttori.