Rai 1, la rivoluzione di Marcello Masi: a bordo del "Camper"...

Un Camper a due piazze. O forse tre quello che condurrà gli italiani in giro per il BelPaese nel mezzogiorno estivo di RaiUno. Alla guida si alterneranno: nella prima mezz’ora, dalle 12, ci saranno Roberta Morise e Tinto che porteranno i telespettatori on the road con il loro Camper in viaggio, poi alle 12.30 si torna in studio dove ad accogliere il pubblico ci sarà Marcello Masi, già direttore del Tg2 ma, negli ultimi sette anni, conduttore di Linea Verde Life «passata dal 13% al 20% di share» che ci ha guidato alla scoperta del suo nuovo mezzo. «Un programma che diventa maggiorenne» ha spiegato. «Perché lo scorso anno era un unico programma mentre quest’anno è diviso in due parti. Il mio sarà un vero e proprio rotocalco dell’estate che vorrà fare compagnia, restando insieme, a chi in vacanza non può andare. Una nuova formula che pare stia funzionando», spiega Masi presentando a Libero il nuovo programma partito la scorsa settimana. Uno show pensato «seguendo l’itinerario del viaggiatore, della curiosità, della vacanza quando si ha più tempo libero e possiamo fare quello che vogliamo».

LUOGHI POCO CONOSCIUTI

Camper presenterà dunque luoghi belli che non si conoscono, proponendo varie soluzioni che andranno dalla pura e semplice passeggiata, ai luoghi dove praticare sport o alla visita di siti archeologici e opere d’arte. Un percorso dettato dalla voglia di vedere e conoscere in un clima di rilassatezza. «Quello che garantrisco - ha detto ancora Masi - è un’ora soleggiata con la brezza fresca che non vuol dire non affrontare anche temi più seri. Ogni lunedì ad esempio presentiamo delle startup di giovani legate alla sostenibilità. Il filo conduttore però resta la voglia di leggerezza in estate. Senza ragionamenti arzigogolati».

IL PASSAGGIO

Anche perché secondo il giornalista «il servizio pubblico deve sì informare ma anche intrattenere. Io sono passato dall’informazione all’intrattenimento. Forse il mio spirito è più fare Fiorello, anziché il direttore» scherza. Quello che succederò dopo l’estate, invece, lo si scoprirà a breve. «Ho un format scritto che si vorrebbe occupare dei leoni grigi, ovvero delle persone diversamente giovani» ci rivela. «Sarà bello parlare delle seconde opportunità». Il 7 luglio, data fatidica di presentazione dei nuovi palinsesti Rai, scopriremo anche il nuovo approdo del direttore Masi. Che intanto se la gode in Camper assieme ai suoi nove inviati che presenteranno un’altra prospettiva dell’estate e forse qualche volto e luogo meno conosciuto ma tutto da scoprire del BelPaese.