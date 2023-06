Rai, tocca ad Andrea Pucci: la più fragorosa delle indiscrezioni

21 giugno 2023 a

Nuove indiscrezioni sui volti Rai della prossima stagione televisiva. Stando a un retroscena di TvBlog, presto potrebbe approdare alla tv di Stato il comico Andrea Pucci, a cui potrebbe essere affidato un programma di intrattenimento nella prima serata di Rai 2. Si tratterebbe di un game show dal titolo Liberi tutti.

L'idea di base della trasmissione sarebbe una sorta di escape room riadattata al mezzo televisivo. Stando a quanto trapelato, protagoniste saranno due squadre di concorrenti, che dovranno riuscire a evadere da una stanza, superando una serie di prove. Proprio come una escape room, insomma. Tuttavia, non è ancora chiaro se a partecipare saranno dei vip oppure no e se ci saranno anche degli opinionisti.

Un'altra serata dedicata all'intrattenimento su Rai 2 potrebbe essere affidata, poi, a Max Giusti. Non sarebbe ancora chiara, invece, la collocazione di Boomerissima, il programma di Alessia Marcuzzi, su cui sarebbero in corso delle riflessioni. Tra l'altro, non è dato sapere se la nuova edizione della trasmissione debutterà a settembre o se verrà spostata in autunno. Il giorno della settimana, invece, sembrerebbe destinato a rimanere il martedì. Per saperne di più, comunque, non resta che attendere la presentazione dei palinsesti, ormai sempre più vicina: è in programma il 7 luglio a Napoli.