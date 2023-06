Flora Canto, la confessione: "Cosa ho fatto coi soldi di Uomini e Donne"

26 giugno 2023 a

"Se fai la tronista a Uomini e Donne, ci metti un po’ di più a dimostrare che puoi fare anche altro": Flora Canto, intervistata da TvBlog, ha ripercorso la sua carriera televisiva, iniziata nella casa del Grande Fratello. Anche se poi, nei primi anni di presenza sul piccolo schermo, l’attrice ha anche rivestito il ruolo di tronista nel dating show di Maria De Filippi.

"Certo, se non coltivi le tue potenzialità, non è detto che accada qualcosa. Nel mio caso, con i soldi che avevo guadagnato grazie a Uomini e Donne, mi sono pagata un anno di corso di doppiaggio, due anni di uno stage di recitazione e anche alcune lezioni di canto - ha proseguito Flora -. Ho utilizzato il frutto della popolarità regalatami da Uomini e Donne per pagare i miei studi”.

Tra le etichette che l'attrice ha portato con sé per anni c’è anche quella di “compagna di”. La conduttrice, infatti, è sposata con Enrico Brignano. Nonostante questo, però, ha precisato: "Sono un’attrice e una conduttrice. A differenza di alcune mie colleghe ho dovuto per forza dimostrare di più. Alcune mie colleghe, infatti, non ballano, non cantano, non recitano”. Infine ha confessato che il suo sogno professionale resta il Festival di Sanremo: “Adesso la donna che va a Sanremo fa il monologo, che sembra quasi un dazio da pagare. Io, invece, intendo Sanremo come lo fece Michelle”.