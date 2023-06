Cartabianca, Mauro Corona: "Una badilata in faccia", l'ira in diretta

28 giugno 2023 a

Ultimo appuntamento della stagione di Cartabianca ieri sera martedì 27 giugno su Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Ospiti tra gli altri, Flavio Briatore, Debora Serracchiani, Italo Bocchino, Pietro Senaldi; Alessandro Orsini e, come sempre, Mauro Corona, alpinista e scrittore. "Bentornato e benvenuto a Mauro Corona. Come va? È dispiaciuto che questa è l'ultima puntata della stagione o si sente sollevato?", ha esordito la conduttrice accogliendo lo scrittore. E Corona: "Ma come si è conciata? Sembra la pantera rosa...". La Berlinguer, infatti, indossava un abito rosa. "Non le va bene? Io pensavo che lei mi facesse un complimento, invece si è messo a dire 'Come si è conciata vestita così da pantera rosa'. Ma le pare possibile?", ha risposto ironica la conduttrice.

Quindi il discorso si è fatto più serio. "L’idea di una 'sanatoria' per bimbi delle coppie gay nati finora? La parola sanatoria adombra più avanti la badilata in faccia di una legge oscena. Ma la politica che diritto ha di decidere della mia felicità?", si è chiesto Corona.

"C’è un mio amico, in montagna, che un giorno a settimana si impone il silenzio, non apre bocca con nessuno anche a costo di creare imbarazzo negli altri", ha aggiunto lo scrittore. "È una autodisciplina, senza imposizioni dagli altri. Pessoa parlava di 'educazione dello stoico'".