Rai, addio Alessandro Greco: "Grazie per questi anni", chi prende il suo posto

Altro addio in Rai: Alessandro Greco ha fatto sapere che nella prossima stagione televisiva non sarà più al timone della trasmissione di Rai 2 Cook40. "Bellissimo pubblico! Voglio dirvi che per quanto mi riguarda lascio la cucina di Cook40 per farvi assaggiare presto 'nuove prelibatezze'. Allora grazie per questi due anni nei quali ci avete fatto fare scorpacciate di ascolti e a presto!": ha scritto il conduttore su Twitter.

Le sue parole lasciano intendere che lo si ritroverà presto alla guida di un altro programma sempre in Rai. Secondo quanto risulta a TvBlog, però, la trasmissione Cook40 continuerà ad andare in onda senza Greco. E in pole position per la sua sostituzione ci sarebbe Roberta Capua. Quest'ultima in un primo momento pare dovesse andare a prendere il posto di Serena Bortone su Rai 1, ma alla fine l'avrebbe spuntata Caterina Balivo.

Secondo TvBlog, Greco dovrebbe prendere il timone di un programma Rai legato al mondo della musica. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di una sorta di ritorno alle origini per il conduttore. Quest'ultimo, infatti, riscosse non poco successo nel programma Furore. Sempre secondo le indiscrezioni, il nuovo progetto di Greco dovrebbe partire a inizio 2024. Intanto manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, prevista il 7 luglio.