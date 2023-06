Briatore scatenato a CartaBianca: "Odio contro di me. La Meloni? Ecco cosa ha fatto"

28 giugno 2023 a

Flavio Briatore si scatena a Cartabianca. L'imprenditore ospite del talk show di Bianca Berlinguer su Rai Tre affronta diversi temi, da lavoro alle tasse, passando per le vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto con il suo yacht. Il suo giudizio sulla Meloni è molto chiaro: "Giorgia Meloni sta lavorando molto, ha portato l’Italia al centro dell’Europa. Prima di lei avevamo Draghi che aveva una reputazione fantastica. L’unica cosa buona del suo governo è che ha mandato via Conte".

Poi parla del mondo del lavoro: "Abbiamo la disoccupazione in calo al 7%, hanno levato il reddito di cittadinanza dando la possibilità ai ragazzi di lavorare e di smetterla di stare sul divano. Resterà alle persone che ne hanno bisogno". Parole chiare che spengono Cappellini: "Spesso ci sono paghe inaccettabili. In molti casi i lavoratori venivano pagati meno di quanto prendessero col reddito di cittadinanza. Mi preoccupa che in politica ci sia chi dice che il ricco debba pagare la stessa aliquota di tasse del povero", ha cercato di ribattere il giornalista di Repubblica. Infine Briatore parla del suo yacht: "Io ho avuto 12 anni di persecuzione dal tribunale di Genova per la mia barca, l’hanno anche venduta. Poi sono stato assolto per non aver commesso il fatto. C’era odio perché la barca era mia".