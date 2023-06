Fedez fulmina Luis Sal: "Ne sono rimasti pochi", che cartello mostra in tv

29 giugno 2023 a

La querelle tra Fedez e Luis Sal non è ancora terminata. Non a caso il rapper, dal palco di LoveMi - il concerto evento in diretta da Piazza Duomo a Milano - ha lanciato una chiara frecciatina all'ex amico. Proprio mentre introduceva "La dolce vita", la hit della scorsa estate con Tananai e Mara Sattei, il marito di Chiara Ferragni ha pronunciato una frase non passata inosservata. "Una serie di amici che salgono sul palco - ha detto il cantante presentando i colleghi -, non tanti perché non me ne sono rimasti molti". E il riferimento sembrava proprio a Luis Sal, ex collega nel podcast Muschio Selvaggio.

A rincarare la dose, un cartello mostrato dal pubblico con la frase - ormai diventata un tormentone - usata da Luis Sal nel video in cui dava la sua versione di quanto accaduto con Fedez: "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato". Immediata la reazione del rapper: "Grazie del cartello, l'ho visto".

Oltre a quella con Luis Sal, sono diverse le amicizie interrotte per il cantante. Basta pensare a J-Ax, poi a Rovazzi. Anche se con loro il rapporto - dopo anni - sembra essere tornato il sereno. In ogni caso cosa ci sia dietro l'allontanamento da Luis Sal non è dato sapersi.