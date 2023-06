Viagra, "dopo 25 anni...": Alberto Angela piccante, un caso a Rai 1

29 giugno 2023 a

Una serie di Rai Cultura in sei puntate, dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza: stasera 29 giugno alle 21,25 parte su Rai 1 il nuovo programma di Alberto Angela Noos - L’avventura della conoscenza. La prima puntata prende il via, come da tradizione, con spettacolari immagini della natura, con la storia di una leonessa e dei suoi cuccioli che lottano per la sopravvivenza nella pianura del Serengeti, tra Kenya e Tanzania. Ospite di Alberto Angela sarà Harrison Ford che torna a rivestire i panni di Indiana Jones nel quarto film della serie: un archeologo per fiction animato dalla stessa curiosità che è lo spirito guida di Noos.

In studio anche altri ospiti che torneranno più volte nel corso della serie: l’astronauta Samantha Cristoforetti guiderà un emozionante viaggio nello spazio partendo in questa prima puntata dal decollo; lo storico Alessandro Barbero, a proposito di Napoleone, mostrerà il ruolo rivestito dalla propaganda nella costruzione di una figura storica; lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà la storia del Blu di Prussia, "il colore del diavolo"; il segretario nazionale del Cicap Massimo Polidoro metterà in guardia dalle immagini fake create dall’intelligenza artificiale.

E poi. attenzione, a venticinque anni dall’invenzione del Viagra, la "pillola blu", il sessuologo Emmanuele Jannini parlerà dei nostri comportamenti sessuali, mentre la nutrizionista Elisabetta Bernardi spiegherà il meccanismo della sazietà e come incoraggiarlo con un biscotto anti-fame. La prima puntata di Noos riserva anche un omaggio particolare alla memoria di una grande scienziata, Margherita Hack, scomparsa proprio il 29 giugno di dieci anni fa.