Affari Tuoi, telespettatori stregati da Joelle: "Meravigliosa, troppo bella"

Oggi, giovedì 22 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Prima di presentare la nuova concorrente della serata, il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Calabria. Si chiama Annatalia, viene da Reggio Calabria. Nella vita è una wedding planner, ma aspira a diventare una cantante.

La concorrente, invece, è Joelle - soprannominata da De Martino "Nina Simone" -, la pacchista in rappresentanza della Regione Veneto. Viene da Rovigo ed è una pallavolista professionista. Ha giocato in serie A, ma adesso è in cerca di squadra. Lei si descrive come una che chiacchiera, ma che sa anche ascoltare e aiutare le persone. Ha deciso di giocare insieme al fidanzato Filippo. Lui è un ex rugbista e ora fa il vigile del fuoco. Insieme hanno giocato col pacco numero 1.