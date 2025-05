L'Eredità, la soluzione della Ghigliottina: "Travolti da un insolito destino..."

Oggi, giovedì 22 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Il momento di un po' di relax, buonasera Italia e bentrovati all'Eredità", ha esordito così il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornato al nuovo campione Andrea. Con lui giocano come concorrenti Manuela da Roma, Linda da Rimini, Luigi da Cosenza, Andrea il copyrighter, Noemi da Pisa, Lorenzo da Genova. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore allo studio. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Linda. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa ben 25mila euro, il montepremi finale. Ma per farlo doveva trovare una parola che quadrasse con "Albero", "Sentiero", "Angelo", "Telefono", "Mare d'agosto". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Fili". Ma anche lei ha ammesso di non aver avuto la cosiddetta illuminazione. Infatti non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Azzurro".