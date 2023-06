Kuleba spiazza Travaglio in tv: "La guerra in Ucraina è come Milan-Liverpool"

29 giugno 2023 a

A Otto e Mezzo il ministro degli Esteri, Dmtro Kuleba, travolge Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano afferma che l'Ucraina potrebbe pentirsi di non aver accettato una proposta di cessate il fuoco e un accordo di pace prima della messa sul campo dell'intera controffensiva che sta portando avanti Kiev. Travaglio non ha dubbi: "In questa offensiva le possibilità sono due o la vittoria, oppure la sconfitta". Ma il ministro ucraino risponde per le rime con una metafora calcistica che in tanti tifosi del Milan ha risvegliato antiche ferite: "Mi scusi Travaglio, io ricordo una finalissima di Champions League che è passata alla storia.

A Istanbul qualche anno fa il Milan a fine primo tempo vinceva 3-0. Tutti davano la coppa per vinta dai rossoneri. Poi nel secondo tempo, con mio grande dolore perché tifavo per il Milan, il Liverpool ha ribaltato il risultato vincendo poi ai rigori.

"Lei mi vuole sfidare, ma....": il ministro ucraino travolge Travaglio dalla Gruber

Ecco questo esempio può servire a spiegare la situazione in Ucraina". Insomma la guerra tra Kiev e Mosca sarebbe per il ministro come un Milan-Liverpool con i rossoneri nei panni dei russi e gli ucraini nei panni dei reds. Una suggestiva metafora che però ha risvegliato brutti ricordi sportivi per i tifodi rossoneri che guardavano il talk show della Gruber.