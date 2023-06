Ciao Darwin finito, "con chi beccano Sonia Bruganelli dietro le quinte

30 giugno 2023 a

Finite le riprese di Ciao Darwin, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e ormai giunta alla sua nona edizione. Al termine delle registrazioni, si è tenuta una festa dentro gli studi del programma, gli studi Elios di Roma. E a ballare e divertirsi c'erano tutti i collaboratori e i lavoratori che hanno contribuito alla realizzazione della trasmissione sia sul palco che dietro le quinte.

Ciao Darwin, la cui nuova edizione andrà in onda il prossimo autunno, è uno dei programmi di punta di Bonolis e anche uno dei progetti a cui tiene di più la sua ex moglie Sonia Bruganelli. Dopo i ringraziamenti ufficiali, con tanto di torta e discorso con brindisi da parte del presentatore, Bonolis ha dato il via alle danze. Dopo è stato il turno della Bruganelli, che ha iniziato un passo a due improvvisato con uno dei ballerini di Ciao Darwin. E qualcuno tra i fan non ha potuto fare a meno di notare una certa complicità, tra risate e piroette.

Dopo i festeggiamenti, Sonia ha pubblicato un video della festa su Instagram e ha scritto: "Finisce una produzione pazzesca come Ciao Darwin 9 e noi siamo già in attesa di questo autunno per poter guardare in tv la nona edizione del programma a cui sono più legata".