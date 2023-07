Maria De Filippi, la frase bomba di Angelina Mango: "Non credeva in me, poi..."

01 luglio 2023 a

Grande successo per Angelina Mango dopo l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. "All’inizio - ha detto riferendosi proprio alla conduttrice di Canale 5 - non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco per trovarsi in sintonia, ti legge dentro. La sua fiducia e la sua attenzione hanno dato valore a quello che stavo facendo. Ho capito che potevo farcela".

Non a caso la decisione di iscriversi al talent è stata esclusivamente sua. "Sentivo che era importante uscire dal mio gruppo e dalla mia quotidianità - ammette a Repubblica -, volevo farmi ascoltare da tante persone. Stavo iniziando a costruire, volevo di più. È stata una scelta personale, volevo creare una cosa mia, anche se avevo paura. Tutte queste riflessioni mi hanno portato a fare il provino".

E su come abbia preso la scelta la sua famiglia replica: "Mia mamma preoccupata? All’inizio sì, perché sono molto abitudinaria, aggrappata alle mie cose, facevo fatica a uscire dalla mia comfort zone. Da madre si è preoccupata, ma mi ha anche detto: 'Prova'". D'altronde lei stessa è figlia d'arte, il padre è il compianto Pino Mango, la madre è Laura Valente (voce dei Matia Bazar).