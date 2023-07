Bianca Berlinguer, "dove va": voci impazzite dopo l'addio alla Rai

03 luglio 2023 a

a

a

Bianca Berlinguer ha lasciato la Rai. A comunicarlo una nota di Viale Mazzini in cui si legge che la conduttrice di CartaBianca "ha comunicato le dimissioni da ogni incarico in Rai e dalla conduzione del programma su Rai 3". La giornalista - si precisa - "in una lettera ha ringraziato l'Azienda per trentaquattro anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di Direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento. Sono in corso le pratiche per giungere alla risoluzione del contratto. La Rai ringrazia Bianca Berlinguer e le formula gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale".

Cosa ne sarà allora della giornalista? Retroscena la vedono già a Mediaset. Stando a quanto diffuso da LaPresse il suo posto nell'azienda di Cologno Monzese - che domani presenta i nuovi palinsesti - dovrebbe essere quello della conduzione al mercoledì di Controcorrente Prima Serata, al posto di Veronica Gentili passata a Le Iene.

"Rispetto al pensiero unico..." Berlinguer a Mediaset? Cosa sa la Chirico

Intanto ci sarebbe Monica Giandotti, con un nuovo programma d'approfondimento giornalistico, in pole position per occupare lo spazio lasciato vuoto nel palinsesto di Rai3. Il nuovo spazio affidato alla Giandotti, che si collocherebbe come il programma della Berlinguer nella prima serata del martedì, potrebbe infatti essere annunciato nella presentazione dei nuovi palinsesti che si terrà il 7 luglio a Napoli.