Bianca Berlinguer, "Rispetto al pensiero unico...": Chirico, parole pesanti

Nelle prossime ore si saprà con certezza cosa ha deciso Bianca Berlinguer. Rimanere in Rai o trasferirsi in Mediaset? Di certo c’è che la proposta del Biscione non l’ha lasciata indifferente: stando alle varie indiscrezioni, la conduttrice firmerebbe un contratto di più anni che le garantirebbe una striscia quotidiana e un compenso superiore a quello che percepisce attualmente in Rai.

"Pure loro vogliono Bianca Berlinguer": colpo di scena, la trattativa top-secret

Annalisa Chirico ha espresso la sua opinione su questa delicata situazione, che sta tenendo sulle spine i vertici di Viale Mazzini, che non vorrebbero perdere la Berlinguer: “È contesa da Rai e Mediaset, dopo l’ennesima stagione fortunata di un programma che fa notizia, uno spazio libero, di democrazia, dove si ascoltano anche voci difformi rispetto al pensiero unico che ammorba la cultura italiana. VivaBianca”. Non resta che attendere per scoprire il futuro televisivo della Berlinguer, che in caso di addio creerebbe un ulteriore vuoto pesante nella programmazione di Rai3”.

Bianca Berlinguer a Mediaset, addio Rai: cosa c'è dietro, un terremoto "storico"

“La trasmissione Cartabianca al momento non è presente in palinsesto - ha dichiarato l’ad Roberto Sergio - rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.