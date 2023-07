Annalisa, spunta il trucco anti-caldo: la foto che lascia senza fiato

03 luglio 2023 a

Annalisa sorprende tutti. Al momento i dettagli sul suo matrimonio con il manager Francesco Muglia sono top secret. Giusto una foto mostra il look indossato al party in spiaggia a Tellaro in Liguria, avvenuto qualche giorno dopo la cerimonia religiosa nella Basilica di San Francesco vicino Perugia. L’abito, diffuso sui social, è firmato Dolce&Gabbana. Ma ciò che spiazza è il fatto che sia un minidress, una scelta con cui la cantante ha voluto osare e che si aggiunge all'acconciatura “a sorpresa”, ossia una coda alta e lunga.

Una scelta anticaldo, insomma. Ma quello della sposa non è stato l’unico outfit ad attirare l’attenzione. Tra i presenti anche Maria De Filippi. La regina di Mediaset per l’occasione ha sfoggiato un tailleur e delle sneakers. Il primo giallo canarino, proprio come gli occhiali.

Secondo alcune foto diffuse da Amedeo Venza, il look scelto era firmato Alexander McQueen e composto da un blazer monopetto con revers a lancia e due tasche a filetto e bottone centrale. A completare il look un paio di pantaloni sartoriali. Anche lei con ogni probabilità, viste le elevate temperature, avrà optato per un look fresco, comodo, che le permettesse di godersi la giornata.