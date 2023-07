Annalisa, Maria De Filippi vestita così al matrimonio: mai visto prima

02 luglio 2023 a

Sabato 1 luglio Annalisa è convolata a nozze con il compagno Francesco Muglia. I due si sono sposati in una cerimonia riservatissima ad Assisi. Ma non sono mancati invitati vip. L'ex allieva di Amici ha infatti festeggiato con parenti e non solo. Tra i presenti anche la conduttrice del talent di Canale 5, Maria De Filippi. A non passare inosservato è stato l’outfit scelto dalla De Filippi per l’occasione. Il motivo? La regina di Mediaset ha sfoggiato un tailleur e delle sneakers.

Il primo giallo canarino, proprio come gli occhiali. Secondo alcune foto diffuse da Amedeo Venza, il look scelto era firmato Alexander McQueen e composto da un blazer monopetto con revers a lancia e due tasche a filetto e bottone centrale. A completare il look un paio di pantaloni sartoriali.

Non è la prima volta che la De Filippi attira l'attenzione per il suo vestiario. Basta pensare ai funerali di Silvio Berlusconi, dove, a discapito di quanto si usa fare, ha conduttrice ha sfoggiato una camicia bianca. "Berlusconi - ha confessato la giornalista dei TG5 Elena Guarnieri - diceva sempre: 'Vestitevi di chiaro e se potete portate i capelli biondi perché quelli scuri non fanno passare la luce', lo diceva sempre anche a me".