Annalisa si è sposata: il vestito mozzafiato per le nozze che incendia l'estate

Fiori d'arancio per Annalisa che si è sposata con il suo compagno Francesco Muglia. Cerimonia e festa blindatissime bocche cucite a parte un post della cantante in cui mostra, probabilmente, il suo abito da sposa con una riflessione che spiega bene i suoi sentimenti in questo momento decisivo per la sua vita: "Mi sono chiesta tante volte che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore".

A Tellaro, però, in provincia de La Spezia dove si è tenuta la festa, sono arrivati parecchi vip, ospiti degli sposi. Tra gli invitati, comunque, non sono passati inosservati Maria De Filippi in un impeccabile tailleur giallo chiaro, accompagnata dall'amico Rudy Zerbi.

È arrivato, poi, anche uno dei colleghi di Annalisa, ovvero Fabio Rovazzi e, poi l'influencer Veronica Ferraro. Ma a quanto pare alla festa a porte chiuse avrebbero partecipato diversi volti dello spettacolo. Ora per Annalisa comincia una nuova vita in compagnia del suo Francesco.