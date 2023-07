Bianca Berlinguer a Mediaset, tam-tam in Rai: "Chi prende il suo posto"

03 luglio 2023 a

Dopo quasi 35 anni di servizio, Bianca Berlinguer ha detto ufficialmente addio alla Rai. La conduttrice è pronta ad accettare l’offerta di Mediaset, che pare abbia messo sul tavolo una striscia quotidiana oltre che un compenso più alto di quello di viale Mazzini. I vertici della Rai hanno sperato fino all’ultimo di riuscire a convincerla a rimanere con Cartabianca sulla terza rete della tv di Stato, ma non c’è stato nulla da fare.

Adesso si apre la corsa alla sua sostituzione: i primi rumors in questo senso danno per favorita Monica Giandotti, che dopo aver lasciato la conduzione di Agorà è in attesa di un nuovo programma all’interno della Rai. Per quanto riguarda la Berlinguer, in attesa dell’ufficializzazione del passaggio a Mediaset, ha rilasciato una lettera in cui ha ringraziato l’azienda in cui ha lavorato per 34 anni, sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di talk show politici e di approfondimento.

Prima di poter firmare con Mediaset andrà risolto il contratto in essere con la Rai, che dal canto suo ha ringraziato la Berlinguer e le ha fatto gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale. Di certo a viale Mazzini ci sarà un po’ di amarezza, dopo che l’ad Roberto Sergio aveva fatto capire di sperare ancora in un cambio di idea da parte della Berlinguer.