Nicola Porro, "il vero rischio con la Berlinguer": rumors da Mediaset

04 luglio 2023 a

a

a

Diventerà uno dei volti simbolo della nuova Rete 4, Bianca Berlinguer: strappata alla Rai, che fino all'ultimo ha sperato nella permanenza della conduttrice di CartaBianca su Rai 3, la ormai ex Zarina di viale Mazzini approda a Mediaset nel quadro di una vera e propria rivoluzione messa a punto da Pier Silvio Berlusconi. Facce nuove, temi nuovi, programmi nuovi. E, immaginiamo, anche nuovi delicatissimi equilibri nei corridoi di Cologno Monzese.

"Chi prende il posto di Bianca Berlinguer": Rai, la voce (pesante) dai piani alti





La Berlinguer si prepara a colonizzare il palinsesto di Rete 4 con uno spazio quotidiano in access prime time (quello che era occupato da Barbara Palombelli con Stasera Italia) e uno in prima serata, sempre al martedì, "il suo giorno". Al di là della curiosità per assistere alla sfida a distanza, da settembre, con la collega che la sostituirà a Rai 3 proprio al martedì sera, Monica Giandotti, il sito specializzato Davidemaggio.it ricorda come la collocazione in accesso prime time, secondo le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, sarebbe dovuta andare a Nicola Porro. Che succederà ora? Dualismo in vista?

"Dove va Bianca Berlinguer": voci impazzite, la grande vendetta sulla Rai?



Ora arriva un nuovo rumor: Berlinguer e Porro si avvicenderanno. "Una parte di stagione sarà affidata a l’uno, un’altra parte all’altro - spiega sempre Mattia Buonocore su Davidemaggio.it -. In questo modo i conduttori eviteranno altresì di sovraesporsi. Porro è, infatti, confermatissimo al lunedì con Quarta Repubblica". Ovviamente, la Berlinguer al martedì sera pone anche un problema con Mario Giordano, che secondo le voci più maliziose correva addirittura il rischio di restare fuori dai palinsesti di Mediaset. Non sarà così: il suo Fuori dal coro traslocherà al mercoledì sera, al posto di Controcorrente condotto da Veronica Gentili.