Temptation Island, la gola profonda: "Cosa succede davvero tra single e fidanzate"

Nella rivoluzione di Mediaset, più o meno tutti i reality sono usciti ridimensionati o con le ossa rotte, dal Grande Fratello Vip all'Isola dei famosi. Tutti tranne uno: Temptation Island. Il più giovane del lotto, il più "vincente" in termini di ascolti anche grazie alla collocazione pienamente estiva in cui di fatto brilla per brio e malizia. Il programma sulle coppie in crisi (estrema) condotto da Filippo Bisciglia si poggia su un meccanismo ormai collaudato fatto di corna, partner che si spiano a vicenda nel Pinnetu, confessioni umilianti, raptus passionali e improbabili innamoramenti con i e le single, un groviglio di rabbia e gelosia che conduce all'inevitabile gran finale, il falò di confronto immediato.

Molti, però, non conoscono alcuni dettagli del dietro le quinte. E così ci pensa la gola profonda Ilaria Gallozzi, ex concorrente dell'edizione 2020, a svelare qualche particolare piccante direttamente dal suo profilo TikTok. Un esempio? Quanto guadagnano i tentatori, che in fondo sono il fulcro silenzioso di tutto lo show. Il loro stipendio non è a stagione, ma a singola puntata. In altre parole, più i seduttori funzionano più guadagnano. La loro paga, spiega l'ex concorrente, varia tra i 150 e i 200 euro a puntata, per un totale che balla tra i 1.800 e i 2.500 euro al mese.

Non tutti sanno che anche i single vengono eliminati. Ogni due o tre giorni, spiega la Gallozzi, sono gli stessi fidanzati e fidanzate a scegliere chi mandare a casa, facendo restare a Temptation Island i migliori tentatori, quelli cioè più "dinamici", in grado di interagire meglio con le coppie in crisi. "Ad esempio - spiega l'ex concorrente su TikTok - non vedete l’eliminazione dei tentatori. Più o meno ogni due o tre giorni i fidanzati e le fidanzate sono chiamati a eliminare uno o due tra i tentatori, quelli che magari non hanno interagito molto con loro. Rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, i tentatori che hanno instaurato un rapporto con i fidanzati e le fidanzate".