"CartaBianca non sarà sostituita": cosa sta succedendo in Rai

Sorpresa in Rai. Contrariamente alle voci circolate, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione non verrà presentato alcun prodotto in sostituzione di Cartabianca. Nemmeno dopo l'addio di Bianca Berlinguer. Il retroscena viene diffuso dall'Adnkronos che fa sapere che l’azienda ha intenzione di prendersi il tempo tecnico necessario a un’indagine di marketing per individuare il tipo di programma e quindi la conduzione.

Svaniscono dunque le ipotesi di vedere Monica Giandotti, con un nuovo programma d'approfondimento giornalistico, in pole position per occupare lo spazio lasciato vuoto nel palinsesto di Rai3. Il nuovo spazio affidato alla Giandotti, si vociferava, si sarebbe dovuto collocare come il programma della Berlinguer nella prima serata del martedì. Intanto sembra sicuro l'arrivo della giornalista in Mediaset. La Berlinguer non sarà sola.

A seguirla ovunque il fedelissimo Mauro Corona. The Pipol Tv svela che l'alpinista è "in attesa delle firme". "Io di estetico - diceva Corona - ho ben poco ma ho un profondo senso dell’etica e so essere fedele. Certo che andrò con lei ovunque vada, e non è una questione di soldi. A me basta un litro di vino". Promessa mantenuta? Chissà. Intanto per l'ex conduttrice di Viale Mazzini si sarebbero aperte le porte di Controcorrente Prima Serata, al posto di Veronica Gentili passata a Le Iene. Altri retroscena invece la vedono al timone di Stasera Italia, dove sostituirà Barbara Palombelli. Non resta dunque che aspettare i palinsesti del Biscione.