Barbara D'Urso, rivoluzione a Mediaset: chi può arrivare al suo posto

Chi arriva a Mediaset al posto di Barbara D'Urso? L'annuncio sull'addio della conduttrice al suo programma storico, Pomeriggio 5, è arrivato sabato scorso tramite un comunicato dell'azienda. Stando alle indiscrezioni circolate online in questi giorni, a sostituirla potrebbe essere Myrta Merlino, che invece ha lasciato L'Aria che tira su La7.

Secondo Davide Maggio, Pomeriggio 5 chiuderà i battenti dopo l’ultima edizione: “Ah, mi pare ovvio che il programma di Myrta Merlino non si chiamerà Pomeriggio 5…”. Pare, dunque, che ci sarà una vera e propria rivoluzione nel daytime di Canale 5. A parte questo, però, non si sa quale programma la Merlino dovrebbe eventualmente condurre nello spazio prima destinato a Pomeriggio 5. In molti hanno pensato a un programma di approfondimento politico vista la precedente esperienza della Merlino sula rete di Urbano Cairo.

Per avere maggiori certezze, però, non resta che aspettare la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/24, prevista per oggi. Nessun commento, per ora, dalla diretta interessata, Barbara D'Urso, che ha preferito non commentare gli ultimi cambiamenti in casa Mediaset. Un atteggiamento insolito secondo i fan, visto che la conduttrice è solita, quasi ogni giorno. condividere foto e video della sua vita con i suoi seguaci sui social.