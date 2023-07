Bonolis, “rissa con la Bruganelli. Quasi alle mani”: chi cacciano da Mediaset

05 luglio 2023 a

a

a

Fabrizio Corona ha intenzione di fare concorrenza a siti e riviste di gossip e ha iniziato sganciando una potenziale bomba su Avanti un altro. Stando a quanto riporta l’ex re dei paparazzi, Sophie Codegoni potrebbe non fare più parte del cast del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis a causa di una lite piuttosto accesa con Sonia Bruganelli, che sarebbe avvenuta durante una delle ultime registrazioni.

"E questo vuol dire...": la frase bomba di Paolo Bonolis che nessuno ha notato

“Sophie Codegoni - ha scritto Corona su Telegram - gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione“. Da queste parole si evince che Corona non nutre alcuna simpatia per la Codegoni e soprattutto per la madre della ragazza…

Bonolis e Bruganelli, la verità: "La faccia di Paolo", foto pesantissima | Guarda

Ma veniamo al gossip vero e proprio sulla presunta lite: “Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? Dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting“.