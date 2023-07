Paolo Bonolis e Bruganelli, la verità: "La sua faccia", una foto pesantissima

01 luglio 2023 a

Quello di Paolo Bonolis non è esattamente il volto della felicità. Sarà per la malinconia legata alla fine di una avventura professionale lunga 9 stagioni, quella di Ciao Darwin. Oppure saranno i postumi, considerevoli, della fine della relazione con Sonia Bruganelli. In ogni caso, il conduttore di Mediaset appare piuttosto mesto nella foto pubblicata proprio dalla ormai ex moglie tra le proprie "Storie" su Instagram.

"Mi incuriosisce molto": la foto della Bruganelli per Bonolis manda tutti in tilt | Guarda





Dopo 21 anni di matrimonio, la Bruganelli e Bonolis si sono lasciati poche settimane fa e secondo i più vicini alla coppia sarebbe proprio lui a soffrirne di più. I rapporti però sono più che civili, l'affetto è immutato. E lei, Sonia, lo ha accompagnato quotidianamente in studio per le registrazioni di Ciao Darwin, dividendo anche altri momenti di tenerezza famigliare, per il bene dei figli. Proprio dopo il saluto al pubblico e alle maestranze presenti al termine delle riprese ("Questa è l'ultima edizione, ve lo ripeto"), Bonolis visibilmente commosso ha così partecipato, forse non proprio con grande entusiasmo viste le foto filtrate sui social, al party di chiusura.

La Bruganelli, sorridente, soffia e spegne la candelina sulla torta mentre Paolo, a pochi centimetri da lei, assiste stravaccato sulla sedia, quasi stravolto e con lo sguardo spento. E quando in studio si alza la musica e partono i balli, è sempre la ex moglie a scatenarsi nella pista improvvisata. Di Bonolis, invece, nessuna notizia: poca voglia di far festa.