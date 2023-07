Paola Turci: "Anni di paura, poi...". Così lei e Pascale si sono innamorate

06 luglio 2023 a

a

a

"Anni di paura", poi è arrivata lei, Francesca Pascale, sua moglie da 12 mesi. Paola Turci racconta a 7, il settimanale del Corriere della Sera, alcuni degli aspetti più intimi della sua vita privata, a cominciare dall'incontro con l'ex compagna di Silvio Berlusconi che tanto ha scatenato il gossip e che ha agitato anche le acque della politica per le sue implicazioni più pruriginose.

"Come fa l'Italia ad avere questo governo?": Paola Turci schifata dalla democrazia

L'esistenza della cantautrice romana, 59 anni, è stata indelebilmente segnata dal gravissimo incidente stradale del Ferragosto di 30 anni fa esatti. "Vivevo con un incredibile senso di onnipotenza, poi nel 1993 l’incidente che mi ha sfigurata e ho iniziato ad avere paura", ammette la Turci, capace di tornare alla grande al suo mondo, la musica con un totale di 11 presenze a Sanremo come concorrente e altre 3 come ospite. Dopo il dramma, rivela, "avevo fatto levare gli specchi da casa". Il lavoro non bastava ad alleviare quel senso di angoscia, fino a quando non ha incontrato la Pascale, sposandola il 2 luglio del 2022. Galeotto fu un like messo su Instagram.

"Omofoba, fascista, cosa rischia l'Italia": Francesca Pascale, diluvio di insulti a Meloni

"Da bambina - ammette l'interprete di Sai che è un attimo, Questione di sguardi e Fatti bella per te - non sapevo cosa volesse dire essere omosessuali, la prima volta che ho visto due ragazze baciarsi è stato a un mio concerto". Ancora oggi "la gente continua a dire lesbica come un’offesa. Ma è solo un aggettivo".