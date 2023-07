Emanuele Filiberto mette le corna alla moglie: clamoroso, chi è la nuova fiamma

07 luglio 2023 a

a

a

Tempismo perfetto. Nei giorni in cui si parla della famiglia Savoia per il debutto sulla piattaforma Netflix de ‘Il Principe’ - la nuova docu-serie di Beatrice Borromeo Casiraghi su Vittorio Emanuele di Savoia che ripercorre in tre puntate la controversa storia dell'ultimo erede al trono d'Italia accusato della tragica fine del giovane tedesco Dirk Hamer nel 1978 - Emanuele Filiberto, il figlio, è stato paparazzato a Los Angeles mentre bacia una donna che non è la moglie. Si tratta infatti di Nadia Lanfranconi, cantante country molto famosa in America per le sue doti artistiche e per essere stata la compagna di Mel Gibson.

"Ammiro la Meloni. Mi hanno riferito che...". Clamoroso: il vip che incorona la Meloni

Originaria di Como, Nadia ha lasciato l'Italia nel 2007 per trasferirsi a Los Angeles dove vive e dove Emanuele Filiberto ha aperto un ristorante tre anni fa. Il settimanale Diva e Donna li ha pizzicati mentre si scambiano un bacio appassionato che non lascia spazio a dubbi al fatto che stiano insieme: il discendente dell'ex casa reale italiana sembra un po' rigido mentre la cantante gli butta le braccia al collo, ma poi anche lui si scioglie e si lascia andare al bacio cingendole la vita in una stretta intensa. Le loro effusioni non sono sfuggite ai paparazzi di Los Angeles e sono finite su Diva e Donna che in un servizio esclusivo si chiede anche che fine abbia fatto la moglie del principe, Clotilde Courau, con cui risulta ancora sposato sebbene non così legato come un tempo. L'attrice francese non si è fatta vedere alla riunione dei Savoia nell'Abbazia di Altacomba, per rendere omaggio a Umberto II (ultimo re d'Italia) per il 40esimo anniversario della sua morte lo scorso marzo. Già in passato Emanuele Filiberto era stato pizzicato con un'altra donna. In quel caso si trattava di Emilie-Sophie Pastor, erede di una facoltosa famiglia monegasca. Clotilde non aveva fatto una piega e aveva detto: "Queste foto non metteranno in crisi il mio matrimonio". E quelle con Nadia Lanfranconi?