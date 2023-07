Gerry Scotti, "ho detto no due volte": lo strepitoso "vaffa" alla Rai

08 luglio 2023 a

Gerry Scotti è una colonna portante di Mediaset, non a caso anche nella prossima stagione televisiva sarà pieno di impegni e prenderà parte a cinque programmi. Intervistato dal magazine Tivù, il conduttore ha parlato a ruota libera e ha anche svelato un retroscena inedito sul Festival di Sanremo: da anni si parla di una sua possibile partecipazione, che però non si è mai concretizzata per un motivo o per un altro.

“Mi è stato chiesto più volte di condurre Sanremo - ha dichiarato - ma sono stato costretto a declinare, una volta per problemi di salute e un’altra per impegni lavorativi (ero a Varsavia per registrare il Milionario). Chissà che non ci sia un’altra occasione”. Nel corso dell’intervista Scotti ha affrontato anche il tema delle repliche di tanti programmi che vanno in onda su Mediaset: “Le repliche sono state un male necessario negli anni della pandemia, hanno permesso a questa azienda che vive di raccolta pubblicitaria di superare un periodo difficile”.

Ma Scotti ha mai pensato in questi anni di ritirarsi dalla televisione? A questa domanda diretta ha risposto senza problemi: “Finché riesco a divertirmi, finché l’idea di venire agli studi di Cologno Monzese rimane una componente piacevole della mia giornata e finché la salute regge, andrò avanti”. Insomma, almeno per qualche altro anno è difficile che Scotti si ritiri dalla tv: prima magari condurrà un Sanremo…