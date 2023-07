Mara Venier, "ancora tu?". Orrore dopo i palinsesti Rai: chi la insulta

07 luglio 2023 a

Nel tourbillon dei nuovi volti in Rai, una delle poche certezze è stata Mara Venier. Della conduttrice di Domenica In i vertici di viale Mazzini attendevano solo il "sì" per confermarle di diritto la conduzione del salotto televisivo della domenica di Rai 1, uno degli spazi di maggior successo di tutta la settimana. Eppure, nonostante il grande amore che circonda da decenni la simpatica, travolgente Zia Mara, veneziana di nascita e romana d'adozione, c'è qualcuno che non solo storce il naso ma osa pure insultare la conduttrice.

E dire che la stagione appena trascorsa è stata un trionfo in termini di ascolti, anche se chiusa dal punto di vista personale dalla Venier nel peggiore dei modi. Una serie di lutti drammatica, dalla morte del genero Pier Francesco Forleo, apprezzato dirigente Rai e marito della figlia Elisabetta Ferracini, a quella dell'amico Gian Piero Raveggi, altro storico capostruttura Rai impegnato in diverse edizioni del Festival di Sanremo. Ma siccome il web è spesso la tana di tanti "odiatori", ecco che all'annuncio della Venier sui social del suo ritorno in tv dopo le vacanze ("Buona estate a tutti. Ci ritroveremo domenica 17 settembre") viene accolto su Instagram da alcuni disdicevoli commenti.

Tra questi, spiccano robe di questo tenore: "Ma ancora lei? non è possibile", "Torna ancora la Venier? Ma largo ai giovani...", "Da anni dice che lascia e poi torna sempre...". Per fortuna, la stragrande maggioranza non aspettava altro che l'annuncio di Zia Mara per festeggiare.